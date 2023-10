Hollabrunn vergibt beim SC Guntersdorf 2:0-Führung

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Pulkautal: Der SC Guntersdorf und der ATSV Hollabrunn boten den rund 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gäste legten gleich stark los und kamen schnell zu zwei Treffern. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michal Klesa sein Team in der 16. Minute. In der 18. Minute erhöhte Serkan Ciftci auf 2:0 für Hollabrunn.

Tor, Toor, Tooor für ATSV Hollabrunn zum 0:2. Der Guntersdorfer Verteidiger Binder schlägt beim Ball vorbei und Ciftci schiebt vorm leeren Tor ein! Brudi Völler, Ticker-Reporter

Doch dann fanden die Heimischen besser ins Spiel. Ein Doppelschlag machte die Führung der Gäste wieder zunichte. Georg Kurzweil verkürzte für Guntersdorf später in der 26. Minute mit einem Freistoß-Treffer auf 1:2. Lorenz Lehner glich nur wenig später per Volley für die Heimmannschaft aus (27.).

Tor, Toor, Tooor für SC Guntersdorf zum 1:2. Freistoß von Dominin Riedmayer und der Ball wird immer länger und länger und landet im Tor! Hat ihn Georg Kurzweil berührt? Man weiß es nicht. Brudi Völler, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Spiel gedreht: Ondica trifft zum Sieg

Michal Ondica brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SC Guntersdorf über die Linie (67.). Die Gäste-Zuschauer reklamierten dabei auf Abseits, doch der Treffer zählte. Der ATSV Hollabrunn hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Guntersdorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Der SC Guntersdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Guntersdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Trotz der Niederlage belegt Hollabrunn weiterhin den vierten Tabellenplatz. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der ATSV Hollabrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SC Guntersdorf dann im nächsten Spiel den SV Pulkau, während Hollabrunn am gleichen Tag beim UFC Hanfthal antritt.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – ATSV Hollabrunn, 3:2 (2:2)

67 Michal Ondica 3:2

27 Lorenz Lehner 2:2

26 Georg Kurzweil 1:2

18 Serkan Ciftci 0:2

16 Michal Klesa 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.