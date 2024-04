Torlawine: Drei-Tore-Mann Ciftci reicht Hollabrunn gegen Leitzersdorf nicht

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:01

2. Klasse Pulkautal: Mit Leitzersdorf und Hollabrunn trafen sich am Samstag vor 70 begeisterten Fans zwei Topteams. Für den Gast schien der USV Leitzersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 5:8-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Leitzersdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

In der zehnten Minute vergab Serkan Ciftci die erste Topchance für die Gäste. Wenige Minuten später rettete die Stange den Heimischen die Null (16.). Der ATSV Hollabrunn ging dann aber doch durch Ruschan Maksuti in der 38. Minute in Führung. Nur vier Minuten später verabsäumten die Gäste auf 2:0 zu stellen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Emir Salihovic zum Ausgleich für den USV Leitzersdorf.

Tor, Toor, Tooor für USV Leitzersdorf zum 1:1Nach einer Ecke flankt Gössl den Ball noch einmal rein und Salihovic schiebt den Ball an der 2. Stange ins Netz. Michi, Ticker-Reporter

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Offenes Visier - jeder Schuss ein Treffer

Ivan Bosnjak trug sich in der 50. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte den Tabellenführer mit 2:1 voran. Salihovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft per Elfmeter auf die Siegerstraße (65.). Serkan Ciftci war zur Stelle und markierte ebenfalls vom Punkt das 2:3 von Hollabrunn (67.). Zwei schnelle Treffer von Salihovic (72.) und Bosnjak (79.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Leitzersdorf.

Tor, Toor, Tooor für USV Leitzersdorf zum 4:2Salihovic im Nachschuss nach einem Schuss von Haselmayr. Michi, Ticker-Reporter

Doch die Gäste waren noch nicht geschlagen. Mit dem zweiten Treffer von Ciftci rückte der ATSV Hollabrunn wieder ein wenig an den USV Leitzersdorf heran (82.). Es folgte der Anschlusstreffer für Hollabrunn – bereits der dritte für Serkan Ciftci. Nun stand es nur noch 4:5 (84.). Salihovic beseitigte mit seinen Toren (86./88.) die letzten Zweifel am Sieg von Leitzersdorf. Für das 5:7 des ATSV Hollabrunn zeichnete Filip Kostic verantwortlich (90.). Kurz darauf traf Georg Reich in der Nachspielzeit für den USV Leitzersdorf (92.). Schließlich strich Leitzersdorf die Optimalausbeute gegen Hollabrunn ein.

Der USV Leitzersdorf kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. 56 Tore – mehr Treffer als die Gastgeber erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Pulkautal. Die Saison von Leitzersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Trotz der Niederlage fiel der ATSV Hollabrunn in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz von Hollabrunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ATSV Hollabrunn bisher neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Hollabrunn baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Leitzersdorf beim SV Pulkau an, während der ATSV Hollabrunn zwei Tage zuvor den SV Manhartsberg empfängt.

2. Klasse Pulkautal: USV Leitzersdorf – ATSV Hollabrunn, 8:5 (1:1)

92 Georg Reich 8:5

90 Filip Kostic 7:5

88 Emir Salihovic 7:4

86 Emir Salihovic 6:4

84 Serkan Ciftci 5:4

82 Serkan Ciftci 5:3

79 Ivan Bosnjak 5:2

72 Emir Salihovic 4:2

67 Serkan Ciftci 3:2

65 Emir Salihovic 3:1

50 Ivan Bosnjak 2:1

45 Emir Salihovic 1:1

38 Ruschan Maksuti 0:1

