ATSV Hollabrunn zwingt in Top-Spiel Tabellenführer in die Knie

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 22:32

In einem Duell der 19. Runde in der 2. Klasse Pulkautal standen sich der USV Nappersdorf und der ATSV Hollabrunn gegenüber. Im Top-Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten ging es am Mittwochabend um "Big Points". In einem intensiven Match setzten sich die Gäste mit 3:1 durch und sind nach dem sechsten Sieg im achten Rückrundenspiel im Titelkampf wieder mittendrin und voll dabei. Die Nappersdorfer hingegen müssen nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison um die Tabellenführung bangen.

Ciftci bringt ATSV mit dem Pausenpfiff in Front

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, den Führungstreffer zu erzielen. Ein früher Angriff von Hollabrunn endete allerdings in der 5. Minute mit einem Abseitstor von Serkan Ciftci, das nicht gewertet wurde. Trotzdem blieben die Hollabrunner am Drücker und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. In der 16. Minute verpasste Ilija Golubovic knapp die Chance, aus einem Missverständnis in der Nappersdorfer Abwehr Kapital zu schlagen. Der Ball fand seinen Weg nicht ins Netz.

Die Nappersdorfer hatten ihrerseits in der 34. Minute eine großartige Gelegenheit, die jedoch in einem Elfmeteralarm endete, ohne dass daraus ein Tor resultierte. Der erste Durchbruch gelang schließlich dem ATSV Hollabrunn kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute netzte Ciftci nach einer perfekten Flanke mit einem Volley zur 1:0 Führung ein, was den Gästen einen psychologischen Vorteil für die zweite Hälfte verschaffte.

Nervenkitzel bis zum Schluss

Nach der Pause erhöhte der ATSV den Druck. Filip Kostic brachte sein Team in der 62. Minute mit einem präzisen Schuss mit 2:0 in Führung. Die Antwort der Nappersdorfer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer starken individuellen Leistung wurde Adam Novotny im Strafraum gefoult, und der darauffolgende Elfmeter in der 72. Minute brachte die Gastgeber auf 1:2 heran. Novotny, der zuvor in der 68. Minute eine Topchance über das Tor setzte, revanchierte sich bei den Fans mit diesem wichtigen Tor.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hoher Intensität und Emotionen. In der 90. Minute fiel das entscheidende Tor für die Hollabrunner durch Ciftci, der zum zweiten Mal traf und den Endstand auf 1:3 setzte. Fast gleichzeitig erhielt der Hollabrunner Simunovic eine Gelb-Rote Karte, was die Gemüter weiter erhitzte und in einer Rangelei mündete, die Schiedsrichter Bayrakdar mühevoll zu schlichten versuchte.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein verdienter Sieger fest, obwohl das Spiel von beiden Seiten hart umkämpft war. Der ATSV Hollabrunn nahm die drei Punkte mit nach Hause, während der Nappersdorf wichtige Zähler im Kampf um den Meistertitel liegen ließ.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ryderer8 erstellt.

