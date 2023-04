Pulkau gelingt Überraschung beim USV Nappersdorf

Details Samstag, 22. April 2023 00:45

2. Klasse Pulkautal: Auf dem Papier hatte Nappersdorf im Vorfeld der Partie gegen den SV Pulkau wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und der USV Nappersdorf musste vor etwa 80 Besuchern eine überraschende 1:3-Pleite hinnehmen. Pulkau gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel war der Gast mit 0:10 krachend untergegangen.

Fast eine halbe Stunde lang stand auf der Anzeigentafel eine doppelte Null. Für das erste Tor des SV Pulkau war Daniel Haider verantwortlich, der in der 28. Minute das 1:0 besorgte. Pulkau hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der favorit hatte nach der Pause aber den Ausgleich parat. In der 57. Minute erzielte Manuel Gruber das 1:1 für den USV Nappersdorf. Die Gäste blieben aber weiterhin lästig. Pulkaus Gernot Traxler versenkte die Kugel zum 2:1 (63.). In der 83. Minute vergab Mario Weiss die Ausgleichschance vom Elfmeterpunkt und setzte den Ball weit über das Tor. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SV Pulkau für einen weiteren Treffer sorgte (91.) und Gerhard Schön jubelnd abdrehte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Pulkau Nappersdorf 3:1.

Elfer verschossen, Punkte verschenkt

Der Patzer des USV Nappersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Pulkautal, jedoch kam dieser gegen den SV Pulkau nicht voll zum Zug. Nappersdorf verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim USV Nappersdorf etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Nappersdorf.

Pulkau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des SV Pulkau keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Vier Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat Pulkau momentan auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Pulkau noch Luft nach oben.

Der USV Nappersdorf stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim ATSV Hollabrunn vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Pulkau den SC Guntersdorf.

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – SV Pulkau, 1:3 (0:1)

91 Gerhard Schoen 1:3

63 Gernot Traxler 1:2

57 Manuel Gruber 1:1

28 Daniel Haider 0:1

