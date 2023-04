Wildendürnbach feiert gegen Pleißing/W. klaren Heimerfolg

Details Montag, 24. April 2023 00:30

2. Klasse Pulkautal: Pleißing/W. steckte gegen Wildendürnbach vor rund 80 Besuchern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Der UFC Wildendürnbach ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Der USV Pleißing/W. geriet in der neunten Minute durch einen Treffer von Manuel Schütz ins Hintertreffen. Thomas Krista beförderte das Leder zum 2:0 von Wildendürnbach über die Linie (19.). Mit dem 3:0 durch Manuel Schütz schien die Partie bereits in der 21. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Josef Licka in der 27. Minute, der auf 3:1 verkürzen konnte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Patrik Hlavka von Pleißing/W. wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (81.). In derselben Minute war Patrick Eder vom UFC Wildendürnbach des Platzes verwiesen worden. Für klare Verhältnisse sorgte Wildendürnbach, indem Manuel Schütz das 4:1 markierte (86.). Schlussendlich verbuchte der UFC Wildendürnbach gegen den USV Pleißing/W. einen überzeugenden Heimerfolg.

Dreierpack von Manuel Schütz

Die drei Punkte brachten für Wildendürnbach keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der UFC Wildendürnbach derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Wildendürnbach konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Pleißing/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den UFC Wildendürnbach weiter im Abstiegssog. 15:61 – das Torverhältnis des USV Pleißing/W. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Pleißing/W. wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Wildendürnbach tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim UFC Gaubitsch an. Zwei Tage später empfängt der USV Pleißing/W. die SU Grabern.

2. Klasse Pulkautal: UFC Wildendürnbach – USV Pleißing/W, 4:1 (3:1)

86 Manuel Schuetz 4:1

27 Josef Licka 3:1

21 Manuel Schuetz 3:0

19 Thomas Krista 2:0

9 Manuel Schuetz 1:0

