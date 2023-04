Pulkau zwingt Guntersdorf in die Knie

Details Donnerstag, 27. April 2023 00:11

2. Klasse Pulkautal: Der SV Pulkau kam am Mittwoch vor rund 40 Zuschauern zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Guntersdorf. Die Experten wiesen Guntersdorf vor dem Match gegen Pulkau die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel war der SV Pulkau bei der deutlichen 0:8-Pleite unter die Räder gekommen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Pulkau ging in der 59. Minute durch einen Treffer von Gerhard Schön in Front. In der 71. Minute erhöhte Krystof Blokes auf 2:0 für den Gastgeber. Lukas Kurzreiter vollendete zum dritten Tagestreffer in der 76. Spielminute und stellte auf 3:0. Pavel Novotny verkürzte für den SC Guntersdorf später in der 84. Minute auf 1:3. Am Schluss gewann der SV Pulkau gegen den Gast.

Klare Sache für die Gastgeber

Pulkau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Für den SV Pulkau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 74 Gegentoren stellt Pulkau die schlechteste Abwehr der Liga. Der SV Pulkau verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und zehn Niederlagen.

Guntersdorf holte auswärts bisher nur elf Zähler. Trotz der Schlappe behält der SC Guntersdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Guntersdorf derzeit auf dem Konto.

Für Pulkau geht es schon am Samstag weiter, wenn man den USC Fallbach empfängt. Schon am Sonntag ist der SC Guntersdorf wieder gefordert, wenn der SV Eintracht Pulkautal zu Gast ist.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – SC Guntersdorf, 3:1 (0:0)

84 Pavel Novotny 3:1

76 Lukas Kurzreiter 3:0

71 Krystof Blokes 2:0

59 Gerhard Schoen 1:0

