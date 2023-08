Hanfthal lässt sich vom ATSV Hollabrunn überrumpeln

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Knapp 90 Besucher kamen nach Hollabrunn um das erste Spiel der Saison zwischen dem ATSV Hollabrunn und dem UFC Hanfthal zu sehen. Der ATSV Hollabrunn zog dem UFC Hanfthal das Fell über die Ohren: 2:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste.

Die ersten Minuten blieb auf beiden Seiten die Null stehen. Hanfthal geriet in der 20. Minute durch einen Penalty von Michal Klesa ins Hintertreffen. Hollabrunns Yunus Avci brachte den Ball nur wenig später zum 2:0 über die Linie (24.). Serkan Ciftci baute den Vorsprung der Gastgeber in der 27. Minute weiter aus. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Hollabrunns Klesa auf 4:0 (37.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Adis Barucija das 1:4 zugunsten des UFC Hanfthal (42.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Ciftci seinen zweiten Treffer nachlegte (45.) und zum 5:1 traf. Der ATSV Hollabrunn gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Ciftci nicht zu bremsen

Ciftci gelang ein Doppelpack (46./52.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Turgut Tazi überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:1 für Hollabrunn (55.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hanfthals Jiri Svejkar für einen weiteren Treffer sorgte (92.) und den 8:2-Endstand fixierte. Mit dem Spielende fuhr Hollabrunn einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den UFC Hanfthal klar, dass gegen den ATSV Hollabrunn heute kein Kraut gewachsen war.

Am kommenden Samstag trifft der ATSV Hollabrunn auf den SV Pulkau, Hanfthal spielt tags darauf gegen die SG Röschitz / Sitzendorf.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – UFC Hanfthal, 8:2 (5:1)

92 Jiri Svejkar 8:2

55 Turgut Tazi 8:1

52 Serkan Ciftci 7:1

46 Serkan Ciftci 6:1

45 Serkan Ciftci 5:1

42 Adis Barucija 4:1

37 Michal Klesa 4:0

27 Serkan Ciftci 3:0

24 Yunus Avci 2:0

20 Michal Klesa 1:0

