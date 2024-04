Nach 0:1: Irnfritz überrollt USV Weitersfeld

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:26

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 18. Runde. Mit dem USV Weitersfeld und dem TSV Irnfritz trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den USV Weitersfeld schien Irnfritz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Das Hinspiel hatte der TSV Irnfritz durch ein 3:1 für sich entschieden.

In den ersten Minuten fanden beide Mannschaften ihre Chancen vor. Für den Führungstreffer von Weitersfeld zeichnete Ladislav Senkyrik verantwortlich (11.). Irnfritz hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Lukas Speneder den Ausgleich (16.).

Tor, Toor, Tooor für TSV Irnfritz zum 1:1.Nach einem Stangplass will Schmidi klären. Der Versuch scheitert kläglich, Ball ist im Tor. Luki, Ticker-Reporter

Vor dem Seitenwechsel sorgte Michal Docekal mit seinem Treffer zum 2:1 für eine kalte Dusche für den USV Weitersfeld. Die Pausenführung des TSV Irnfritz fiel knapp aus.

Kurzes Resümé zur ersten Hälfte:Munteres Spiel mit guten Aktionen, Irnfritz mit etwas mehr Ballkontrolle und im Endeffekt glücklich mit der Pausenführung.Tribüne und auch die Bereiche daneben sind prall gefüllt.Erfreulichste Nachricht des Tages: Beide Bules sind im Zuschauerbereich zu sehen! Luki, Ticker-Reporter

Schlussphase geht klar an die Gäste

Philipp Judmann erhöhte für die Gäste mit einem Distanzschuss auf 3:1 (73.). Für das 4:1 von Irnfritz sorgte Christian Arthaber, der in Minute 75 mit einem direkten Freistoß zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für TSV Irnfritz zum 1:4 durch die Nr. 5.Versenkt den fälligen Freistoß aus ca. 25m wunderbar. Wohl die Vorentscheidung. Luki, Ticker-Reporter

Docekal stellte schließlich in der 90. Minute den 5:1-Sieg für den TSV Irnfritz sicher. Letzten Endes ging Irnfritz im Duell mit dem USV Weitersfeld als Sieger hervor.

Durch diese Niederlage fällt Weitersfeld in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Das Heimteam verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Der TSV Irnfritz stabilisiert nach dem Erfolg über den USV Weitersfeld die eigene Position im Klassement. Irnfritz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 50 geschossene Treffer gehen auf das Konto des TSV Irnfritz. Irnfritz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der TSV Irnfritz zwölf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Irnfritz auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Weitersfeld beim USC Mallersbach an, während der TSV Irnfritz zwei Tage zuvor den UFC Drosendorf empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Weitersfeld – TSV Irnfritz, 1:5 (1:2)

90 Michal Docekal 1:5

75 Christian Arthaber 1:4

73 Philipp Judmann 1:3

43 Michal Docekal 1:2

16 Lukas Speneder 1:1

11 Ladislav Senkyrik 1:0

