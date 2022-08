Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf mit klarem Sieg bei St. Leonhard/HW

Details Samstag, 13. August 2022 01:16

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Die erste Runde wurde fast vollständig am Freitagabend absolviert. Um die 50 Fans kamen in die Hans-Ackerl-Arena nach St. Leonhard. Der USV St. Leonhard/HW konnte der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6.

Michael Schmudermayer brachte Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf in der 19. Spielminute per direktem Freistoß in Führung. Martin Frank war zur Stelle und markierte sieben Minuten später das 1:1 von St. Leonhard/HW (26.). Marek Cerny trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. In der 33. Minute erhöhte Stefan Kuschal auf 3:1 für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Frank-Doppelpack reichte nicht

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von David Kasis (51.), Milan Musil (64.) und Vojtech Brabec (77.). Mit dem Treffer zum 2:6 in der 90. Minute machte Martin Frank zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zur SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf war jedoch weiterhin gewaltig. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USV St. Leonhard/HW.

Für St. Leonhard/HW geht es am kommenden Samstag beim TSV Irnfritz weiter. Der nächste Gegner von Sigmundshbg./Klein-Meiseldf, welcher in zwei Wochen, am 27.08.2022, empfangen wird, ist Irnfritz.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV St. Leonhard/HW – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 2:6 (1:3)

90 Martin Frank 2:6

77 Vojtech Brabec 1:6

64 Milan Musil 1:5

51 David Kasis 1:4

33 Stefan Kuschal 1:3

31 Marek Cerny 1:2

26 Martin Frank 1:1

19 Michael Schmudermayer 0:1