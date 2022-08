Langau holt drei Punkte beim USC Mallersbach

Details Sonntag, 21. August 2022 04:14

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: In Runde zwei empfing der USC Mallersbach den SVU Langau vor rund 90 Fußballfans. Mallersbach hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:4-Niederlage verdaut werden.

Die Gäste legten stark los. Die Heimmannschaft geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Lubor Trojanek das schnelle 1:0 für Langau erzielte. Doch die Hausherren ließen sich nicht abhängen. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Pavel Marek aufseiten des USC Mallersbach das 1:1 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Ausgleichstor von Marek bleibt nur ein Ehrentreffer

Wieder erwischten die Gäste einen Blitzstart. Patrik Horelica versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz von Mallersbach und brachte langau mit 2:1 in Front. Nur zwei Minuten später erhöhte Johannes Riedl für den SVU Langau auf 3:1 (50.). In der 62. Minute legte Vaclav Zapletal zum 4:1 zugunsten der Gäste nach. Am Ende punktete Langau dreifach beim USC Mallersbach.

Durch diese Niederlage fällt der USC Mallersbach in der Tabelle auf Platz zwölf zurück.

Die drei ergatterten Zähler machten den SVU Langau bis auf Weiteres zum Primus der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal.

Am nächsten Freitag reist Mallersbach zum USV Brunn/Wild, zeitgleich empfängt der SVU Langau den SG Burgschleinitz/Straning.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USC Mallersbach – SVU Langau, 1:4 (1:1)

62 Vaclav Zapletal 1:4

50 Johannes Riedl 1:3

48 Patrik Horelica 1:2

41 Pavel Marek 1:1

5 Lubor Trojanek 0:1