Brandic schießt Pottendorf zum Sieg gegen Wöllersdorf

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: 75 Besucher kamen zum Spiel der 3. Runde nach Pottendorf. Der ATSV Wöllersdorf hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen Pottendorf.

Rajmund Pataki brachte Wöllersdorf in der neunten Minute in Front. Für das erste Tor der SVg. Pottendorf war Michael Gudelj verantwortlich, der in der 37. Minute das 1:1 besorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Brandic wird zum Matchwinner

Ivan Brandic brachte Pottendorf nach 63 Minuten die 2:1-Führung. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Gastgeber.

Mit dem Dreier sprang die SVg. Pottendorf auf den fünften Platz der 2. Klasse Steinfeld. Pottendorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl steht nach drei Spieltagen an letzter Position des Klassements.

Die SVg. Pottendorf tritt am kommenden Samstag beim USC Wampersdorf an, der ATSV Wöllersdorf empfängt am selben Tag den SV Admira Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 2:1 (1:1)

63 Ivan Brandic 2:1

37 Michael Gudelj 1:1

9 Rajmund Pataki 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.