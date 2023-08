Gegen Ortmann/Oed-W. II: Wampersdorf bringt Führung nicht über die Zeit

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Vor rund 150 Zuschauern trafen sich am Sonntag der USC Wampersdorf un die Zweitvertretung der SG Ortmann/Oed-Waldegg zum Kräftemessen. Der USC Wampersdorf und die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Nach sechs Minuten vergaben die Gäste eine Topchance zur Führung. In Minute zehn taten es ihnen die Heimischen gleich und vergaben ebenso die erste Torchance. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Elfmeter vergeben

Kurz nach Wiederbeginn ertönte ein Elfmeterpfiff. Doch Gäste-Keeper Markus Lechner konnte den Strafstoß parieren (48.). Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Hermann Ehrnhofer sein Team in der 52. Minute.

Kirchberger trifft die Latte! Josef Hütterer, Ticker-Reporter

In Minute 82 scheiterte Ortmanns David Kirchberger an der Querlatte. Ortmann/Oed-Waldegg II traf in der 88. Minute zum Ausgleich. Letztlich gingen der USC Wampersdorf und SG Ortmann/Oed-Waldegg II mit jeweils einem Punkt auseinander.

Wampersdorf erntete 41 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem dritten Platz in der Tabelle einlaufen ließ. Der Gastgeber machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier.

32 Punkte und Platz sechs – so lautete die Ausbeute von Ortmann/Oed-Waldegg II nach 22 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Mit vier Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem dritten Rang.

Am nächsten Samstag reist der USC Wampersdorf zum SC Piesting, zeitgleich empfängt SG Ortmann/Oed-Waldegg II den FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: USC Wampersdorf – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 1:1 (0:0)

88 David Suingiu 1:1

52 Alexander Hermann Ehrnhofer 1:0

