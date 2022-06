Rekordverdächtig! Weikersdorf feiert gegen Pottendorf den 21. Sieg in Folge

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:34

2. Klasse Steinfeld: Etwa 90 Besucher kamen nach Weikersdorf zum Spiel der 24. Runde. Weikersdorf fertigte Pottendorf am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Weikersdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus einen klaren 4:0-Erfolg gelandet.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Maximilian Rottensteiner mit den Treffern (2./24./29.) zum 3:0 für die Gastgeber. Mit weiteren Toren von Ulrich Hauke (35.), Matthias Schlager (36.) und Paul Adlassnig (38.) stellte Weikersdorf den Stand von 6:0 her. Der SVg. Pottendorf gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter dem SV Weikersdorf zurück lag. Mit dem Tor zum 7:0 steuerte Hauke bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (68.). In der 70. Minute legte der SV Weikersdorf durch Matthias Stögmüller zum 8:0 nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Weikersdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Hattrick von Rottensteiner beschert Weikersdorf den 21. Sieg in Folge

Der Defensivverbund des SV Weikersdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Weikersdorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 23 Siege und ein Unentschieden. Den SV Weikersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 21 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Kurz vor Saisonende besetzt Pottendorf mit 21 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und sechs Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. In den letzten fünf Partien ließ die SVg. Pottendorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am nächsten Sonntag reist Weikersdorf zum SC Lanzenkirchen, zeitgleich empfängt Pottendorf den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: SV Weikersdorf – SVg. Pottendorf, 8:0 (6:0)

70 Matthias Stoegmueller 8:0

68 Ulrich Hauke 7:0

38 Paul Adlassnig 6:0

36 Matthias Schlager 5:0

35 Ulrich Hauke 4:0

29 Maximilian Rottensteiner 3:0

24 Maximilian Rottensteiner 2:0

2 Maximilian Rottensteiner 1:0