Pottendorf gewinnt knapp gegen Club 83

Details Sonntag, 04. September 2022 01:11

2. Klasse Steinfeld: Etwa 70 Fußballfans fanden sich in Pottendorf zum Spiel der SVg. Pottendorf gegen Club 83 Wiener Neustadt ein. Pottendorf entschied das Match gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt mit 3:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SVg. Pottendorf bereits in Front. Alexander Kukolja markierte in der dritten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Florian Schobl (5.). Mit dem 3:0 durch Kukolja schien die Partie bereits in der zwölften Minute mit Pottendorf einen sicheren Sieger zu haben. Pottendorfs Aykut Aktas sah nach 27 Minuten Rot (Beleidigung). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Robert Juhas auf Seiten des Club 83 Wr. Neustadt das 1:3 (44.). Mit der Führung für die SVg. Pottendorf ging es in die Halbzeitpause.

Doppelpack von Kukolja ebnet den Weg

In der Nachspielzeit lenkte Alexander Pulz dann das Leder ins eigene Tor (93.) und stellte den 3:2-Endstand her. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der FV Club 83 Wr. Neustadt nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit diesem Sieg zog Pottendorf am Club 83 Wr. N. vorbei auf Platz acht. Der FV Club 83 Wr. Neustadt fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft die SVg. Pottendorf auf den SC Lichtenwörth, der Club 83 Wr. N. spielt tags zuvor gegen den SV Zillingdorf.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – FV Club 83 Wr. Neustadt, 3:2 (3:1)

93 Eigentor durch Alexander Pulz 3:2

44 Robert Juhas 3:1

12 Alexander Kukolja 3:0

5 Florian Schobl 2:0

3 Alexander Kukolja 1:0