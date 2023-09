Souveräner Sieg des SC Pyhra über den SV Türnitz

Details Montag, 25. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 150 Zuschauern kamen am Sonntag nach Türnitz und wollten das Spiel der 7. Runde zwischen dem SV Türnitz und dem SC Pyhra mitverfolgen. Der SV INDAT Türnitz steckte gegen SC Schaubach Pyhra eine deutliche 0:3-Niederlage ein.

Die Gäste erwischten den besseren Strat in dieses Spiel. Der SV Türnitz geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Marco Wielander das schnelle 1:0 für SC Pyhra erzielte. Eine Viertelstunde später erhöhten die Gäste ihren Vorsprung. Valmir Ebibi erhöhte für SC Schaubach Pyhra auf 2:0 (23.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schlusspunkt: Eigentor in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit lenkte Moritz Killian dann das Leder ins eigene Tor (92.). Schlussendlich reklamierte SC Pyhra einen Sieg in der Fremde für sich und wies Türnitz in die Schranken.

In der Defensivabteilung des SV INDAT Türnitz knirscht es gewaltig, weshalb die Gastgeber weiter im Schlamassel stecken. Der SV Türnitz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die drei Zähler katapultierten SC Schaubach Pyhra in der Tabelle auf Platz sechs. Der Defensivverbund des Gasts steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SC Pyhra ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Türnitz auf die SG Hohenberg/St.Aegyd, SC Schaubach Pyhra spielt tags zuvor gegen SV Neulengbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – SC Schaubach Pyhra, 0:3 (0:2)

92 Eigentor durch Moritz Killian 0:3

23 Valmir Ebibi 0:2

7 Marco Wielander 0:1

