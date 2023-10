Harland erfolgreich beim SC Pyhra

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:21

2. Klasse Traisental/AV: Die Differenz von einem Treffer brachte SC Harland gegen SC Schaubach Pyhra den Dreier. Das Match endete vor rund 110 Zuschauern mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Für das erste Tor sorgte Miroslav Gregan. In der 33. Minute traf der Spieler von Harland ins Schwarze. Der Gast baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den Tabellenletzten durch ein Eigentor von Benjamin Wiesmüller in der 36. Minute. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Christoph Hagenauer per Elfmeter das 1:2 für SC Schaubach Pyhra (40.). SC Harland hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Zwei schnelle Treffer nach der Pause

Ali Alexandru Mohammad erhöhte den Vorsprung von Harland nach 47 Minuten auf 3:1. Doch nur zwei Minuten später sorgte der Anschlusstreffer der Gäste für neuerliche Spannung. Für das zweite Tor von SC Pyhra war Marco Wielander verantwortlich, der in der 49. Minute das 2:3 besorgte. Danach passierte nichts mehr. Am Ende behielt SC Harland gegen die Gastgeber die Oberhand.

Trotz der Schlappe behält SC Schaubach Pyhra den achten Tabellenplatz bei. SC Pyhra hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SC Harland ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt SC Schaubach Pyhra beim SV Pressbaum an, während Harland einen Tag später die SG Hohenberg/St.Aegyd empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SC Harland, 2:3 (1:2)

49 Marco Wielander 2:3

47 Ali Alexandru Mohammad 1:3

40 Christoph Hagenauer 1:2

36 Eigentor durch Benjamin Wiesmueller 0:2

33 Miroslav Gregan 0:1

