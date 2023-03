SV Altlengbach verlangt SV Türnitz alles ab

Details Sonntag, 19. März 2023 00:31

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von SV Altlengbach gegen den SV Türnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es vor rund 100 Fans 3:2 zugunsten des Ligaprimus. Altlengbach erlitt gegen Türnitz erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel gegen SV Altlengbach-Laabental hatte der SV INDAT Türnitz für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Der SV Türnitz geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Florian Messner das schnelle 1:0 für SV Altlengbach erzielte. Christian Anzberger beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 von Türnitz in die Maschen (30.). Hovhannes Sarikyan nutzte die Chance für Altlengbach und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. In der 52. Minute war Anzberger mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle und wieder per Elfmeter. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Patrick Bernhauser von SV Altlengbach-Laabental sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Der Tabellenführer hatte Mühe mit dem Tabellennachzügler, kam aber doch noch zu drei Punkten. Ondrej Havlicek verwertete einen direkten Freistoß für den SV INDAT Türnitz doch noch zum 3:2 (79.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Türnitz SV Altlengbach 3:2.

Tabellenführer startet holprig, aber erfolgreich ins Frühjahr

Altlengbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von SV Altlengbach-Laabental bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In der Verteidigung von SV Altlengbach stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Altlengbach alles andere als positiv. Die Lage von SV Altlengbach-Laabental bleibt angespannt. Gegen Türnitz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV INDAT Türnitz 32 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. Der SV Türnitz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am kommenden Samstag trifft SV Altlengbach auf die SG Hohenberg/St.Aegyd (16:00 Uhr), Türnitz reist zu TSU Förthof Hafnerbach (15:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – SV INDAT Türnitz, 2:3 (2:1)

79 Ondrej Havlicek 2:3

52 Christian Anzberger 2:2

34 Hovhannes Sarikyan 2:1

30 Christian Anzberger 1:1

10 Florian Messner 1:0

