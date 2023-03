TSU Hafnerbach siegt im Spitzenspiel gegen den SV Türnitz

Details Samstag, 25. März 2023 23:12

2. Klasse Traisental/AV: Der SV INDAT Türnitz ging vor rund 250 Besuchern mit 0:3 gegen TSU Förthof Hafnerbach unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich TSU Hafnerbach als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Nach fünf Minuten scheiterten die Heimischen nur an der Stange. In Minute 19 war es erneut Aluminium das den Treffer verhinderte. In der 28. Minute traf Hafnerbach zum ersten Mal ins Schwarze und feierte Torschütze Dominik Grill. Danach kamen auch die Gäste zu zwei guten Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Matthias Pusker den Vorsprung des Tabellenführers mit einem Abstaubertor auf 2:0 (42.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. In Minute 61 zeichnete sich Hafnerbachs Keeper Schilcher neuerlich aus und verhinderte den Anschlusstreffer der Gäste. Matus Jorik legte in der 69. Minute zum 3:0 für TSU Förthof Hafnerbach nach. Nach 71 Minuten hatte Türnitz die Chance vom Elfmeterpunkt, doch Nicolas Schilcher war auch diesmal nicht zu bezwingen und hielt den eher schwach getretenen Elfer. Letztlich fuhr TSU Hafnerbach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Hafnerbach löst Türnitz von der Spitze ab

Die errungenen drei Zähler gingen für Hafnerbach einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Angriff von TSU Förthof Hafnerbach wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 42-mal zu. TSU Hafnerbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SV Türnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am Freitag empfängt Hafnerbach SV Altlengbach-Laabental. Als Nächstes steht Türnitz SV Neulengbach gegenüber (Samstag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: TSU Förthof Hafnerbach – SV INDAT Türnitz, 3:0 (2:0)

69 Matus Jorik 3:0

42 Matthias Pusker 2:0

28 Dominik Grill 1:0

