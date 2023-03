Pyhras Bachinger schnürt Doppelpack gegen SV Pressbaum

Details Montag, 27. März 2023 00:51

2. Klasse Traisental/AV: Durch ein 3:1 holte sich SC Schaubach Pyhra in der Partie gegen den SV Pressbaum vor 150 Besuchern drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Pyhra die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für den SV Pressbaum geendet.

SC Schaubach Pyhra ging in Minute 16 in Front. Alexander Höpp zog aus der zweiten Reihe mit einem Dropkick ab und hämemrte das Spielgerät in die Maschen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marcel Bachinger schnürte einen Doppelpack (23./45.), sodass das Heimteam fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten von SC Pyhra fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Tobias Schmied traf vor 150 Besuchern zum 1:3 (66.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 72. Minute, als Jakob Gerstl von Pressbaum mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Mit der Gelb-Roten Karte für Lukas Herzberger (87.) waren beide Teams personell wieder pari. Obwohl SC Schaubach Pyhra nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Pressbaum zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Bachinger führt sein Team mit Doppelpack zum Sieg

SC Pyhra bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Pressbaum derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft SC Schaubach Pyhra auf den ASK Wilhelmsburg, Pressbaum spielt tags zuvor gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SV Pressbaum, 3:1 (3:0)

66 Tobias Schmied 3:1

45 Marcel Bachinger 3:0

23 Marcel Bachinger 2:0

16 Alexander Hoepp 1:0

