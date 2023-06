Traisen siegt bei Harland

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Erfolgreich brachte Traisen den Auswärtstermin bei Harland über die Bühne und gewann das Match vor etwa 90 Zuschauern mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den WSV Traisen. Auf eigenem Platz hatte der Gast das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Nach der Abtastphase waren es die Gäste die zuerst jubeln durften. Pavol Poliacek versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von SC Harland. Das Schlusslicht brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Traisen hatte bis zur Pause Bestand. Für das 2:0 des WSV Traisen zeichnete Vladimir Balat verantwortlich (65.). Die Gastgeber konnten aber doch noch treffen. Vladimir Peska verkürzte für Harland später in der 75. Minute auf 1:2. Der angepeilte Ausgleich gelang dem SC Harland aber nicht mehr. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für Traisen. SC Harland wurde mit 2:1 besiegt.

Traisen gewinnt das Kellerduell

81 Gegentreffer hat Harland mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Traisental/AV. Gerade einmal einen Punkt fuhr SC Harland bisher ein. Im Angriff weist Harland deutliche Schwächen auf, was die nur 29 geschossenen Treffer eindeutig belegen. SC Harland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 20 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Begegnungen holte Harland insgesamt nur drei Zähler.

Der WSV Traisen hat 23 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwölf. Traisen verbuchte insgesamt fünf Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen.

Das nächste Mal ist SC Harland am 10.06.2023 gefordert, wenn man beim SV INDAT Türnitz antritt. Der WSV Traisen empfängt schon am Freitag die SG Hohenberg/St.Aegyd als nächsten Gegner.

