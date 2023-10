Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verliert beim SC Pottenstein

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Rund 80 Besucher kamen am Freitagabend zum Spiel der 9. Runde nach Pottenstein. Beim SC Pottenstein holte sich Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Pottenstein enttäuschte die Erwartungen nicht.

Franz Zigeuner brachte das Heimteam in der 17. Minute nach vorn. Kurz darauf klatschte ein Kopfball der Hausherren an die Querlatte (19.).

Kopfball an die Latte der Klausner! Benzinesel, Ticker-Reporter

In Minute 22 fanden die Gäste dann ihre erste Chance nach einem Konter vor. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jan Riesner schnürte einen Doppelpack (26., Elfmeter/45.), sodass der Sportclub Pottenstein fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten des SC Pottenstein fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Gästen gelingt nur noch der Ehrentreffer

Kurz nach Wiederanpfiff kam es zu einem Zusammenstoß, der das Spiel einige Zeit unterbrechen sollte, aber zum Glück keine Folgen hatte.

Böse zusammengekracht mit den Köpfen! Je ein Spieler jeder Mannschaft am Boden. Das Spiel ist unterbrochen Benzinesel, Ticker-Reporter

In der 75. Minute brachte Elliyas Ibrahimi das Netz für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zum Zappeln. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Badri Hassan vom Gast mit Gelb-Rot vom Platz. Obwohl Pottenstein nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der Sportclub Pottenstein nun auf dem dritten Platz steht. Der SC Pottenstein präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Pottenstein. Der Sportclub Pottenstein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Pottenstein gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt steckt nach mittleriweile acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Pottenstein mit aktuell 19 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist der Sportclub Pottenstein zum SC Alland, zeitgleich empfängt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt die FC AS Logistik Tribuswinkel.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 3:1 (3:0)

75 Elliyas Ibrahimi 3:1

45 Jan Riesner 3:0

26 Jan Riesner 2:0

17 Franz Zigeuner 1:0

