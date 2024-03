Leobersdorf gewinnt auch beim FC Tribuswinkel: Später Sieg dank Pegios

Spielberichte

2. Klasse Triestingtal: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der ASC Leobersdorf vor rund 190 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC AS Logistik Tribuswinkel gewann. Vollends überzeugen konnte der ASC Leobersdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte Leobersdorf FC Tribuswinkel mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. Doch die Heimelf erzeugte viel Druck und brachte den Tabellenführer in Schwierigkeiten. In der 24. Minute bejubelte die FC AS Logistik Tribuswinkel vor 190 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0 und der Torschütze war Ümit Yildirim.

Es ist quasi sensationell! Der FC AS LOGISTIK TRIBUSWINKEL führt in der Halbzeit gegen den großen Favoriten aus Leobersdorf mit 1: 0 . Die Leobersdorfer haben noch nicht wie gewohnt in ihr Spiel gefunden. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Der ASC Leobersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Leobersdorf erhöhte das Tempo

Benjamin Czvitkovicz ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den Tabellenführer. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Grigorios Pegios, der in der 80. Minute zur Stelle war. Kurz darauf scheiterten die Gastgeber nur knapp und vergaben den Ausgleich.

Eckball Tribuswinkel und war das knapp.... Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Endgültig verloren war das Match für FC Tribuswinkel in der 88. Minute, als Nemanja Dekic mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der ASC Leobersdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die FC AS Logistik Tribuswinkel führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei FC Tribuswinkel bleibt angespannt. Gegen Leobersdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beim ASC Leobersdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt der ASC Leobersdorf die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Leobersdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zwölf Siege auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft die FC AS Logistik Tribuswinkel auf den 1.SC Felixdorf, der ASC Leobersdorf spielt tags zuvor gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: FC AS Logistik Tribuswinkel – ASC Leobersdorf, 1:2 (1:0)

80 Grigorios Pegios 1:2

49 Benjamin Czvitkovicz 1:1

24 Uemit Yildirim 1:0

