Doppelpack von Wagner reicht Teesdorf gegen Pottenstein nicht

Details Samstag, 23. März 2024 04:33

2. Klasse Triestingtal: Etwa 130 Zuschauer wollten das Spiel am Freitagabend sehen. Gegen den SC Pottenstein holte sich Teesdorf eine 2:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Pottenstein löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit den Gästen gefunden.

Gleich nach wenigen Minuten kam es zu einer Verletzungsunterbrechung.

Einer der Kämpfer der Teesdorfer Elf scheidet beim ersten unglücklichen Zusammenprall in der ersten Minute scheinbar aus. Hoffentlich hat er sich nicht wieder ärger verletzt, der Lukas Lederhilger. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Die 130 Zuschauer erlebten mit, wie Marcel Walla das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Stefan Marinkovic beförderte das Leder mit einem direkten Eckball zum 2:0 des Sportclub Pottenstein über die Linie (26.). Das Spiel wurde ruppiger.

Durch ein paar Härteeinlagen wäre es beinahe eskaliert. Unnötige Fouls heizen die Stimmung an. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause hatten die Heimsichen die beste Chance auf einen Treffer vergeben. Der dritte Gegentreffer wurde gleich zweimal von der Torbegrenzung verhindert. Die Hintermannschaft des ATSV Teesdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Wagner-Doppelpack kam zu spät

Für das 3:0 des SC Pottenstein sorgte Pierre Erhardt, der in Minute 66 zur Stelle war. In der 75. Minute legte Sami Abidi zum 4:0 zugunsten von Pottenstein nach. Es war allerdings ein sehr umstrittener Treffer.

Obwohl 2mal out reklamiert wurde und auch der Linienrichter die Fahne oben hatte lässt der schwache Schiedsrichter weiterspielen und das folgende Tor gelten. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Eine starke Leistung zeigte Stefan Wagner, der sich mit einem Doppelpack für Teesdorf beim Trainer empfahl (79./84.,Elfmeter). Letzten Endes ging der Sportclub Pottenstein im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Wann bekommt Teesdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Pottenstein gerät der ATSV Teesdorf immer weiter in die Bredouille. In der Defensive drückt der Schuh beim ATSV Teesdorf, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Teesdorf musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ATSV Teesdorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war Teesdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Pottenstein behauptet nach dem Erfolg über den ATSV Teesdorf den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem Sportclub Pottenstein in der 2. Klasse Triestingtal kaum jemand das Wasser reichen, was die 31 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison des SC Pottenstein verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Pottenstein nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Teesdorf, wenn die FC AS Logistik Tribuswinkel am 05.04.2024 zu Gast ist. Der Sportclub Pottenstein empfängt am gleichen Tag den SC Pfaffstätten.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – Sportclub Pottenstein, 2:4 (0:2)

84 Stefan Wagner 2:4

79 Stefan Wagner 1:4

75 Sami Abidi 0:4

66 Pierre Erhardt 0:3

26 Stefan Marinkovic 0:2

20 Eigentor durch Marcel Walla 0:1

Details

