Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verliert beim SC Alland

2. Klasse Triestingtal: Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt steckte gegen den SC Alland vor 150 Zuschauern eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen Alland kassierte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war eine Demonstration des SC Alland gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Baris Arzuman traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Maurice Armatage erhöhte für Alland mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 (55.). Maximilian Loibnegger stellte schließlich in der 82. Minute per Abstaubertor den 3:0-Sieg für den SC Alland sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Alland am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

Alland bleibt oben dran

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Alland passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Saisonbilanz von Alland sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte der SC Alland lediglich drei Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für Alland, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Triestingtal. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 18:57 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt nur vier Zähler.

Am kommenden Samstag trifft der SC Alland auf den SC Schönau, der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt spielt tags darauf gegen den SC Pfaffstätten.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 3:0 (1:0)

82 Maximilian Loibnegger 3:0

55 Maurice Armatage 2:0

6 Baris Arzuman 1:0

