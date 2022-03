USC Fels möchte den guten Weg fortsetzen

Details Mittwoch, 16. März 2022 15:39

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Lucas Fiegl, Spieler-Trainer des USC Fels, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Wachau nach sieben Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen mit 23 Punkten auf Rang fünf. Zur Zielsetzung für die Frühjahrssaison 2022 meint Fels-Coach Fiegl: "Grundsätzlich gilt es die Mannschaft immer weiterzuentwickeln, wir sind auf einem guten Weg und den wollen wir fortsetzen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Lucas Fiegl: "Ich bin mit der Herbstsaison grundsätzlich zufrieden. Mit ein bisschen mehr Spielglück und einer besseren Chancenauswertung wäre sicher der ein oder andere Punkt mehr drinnen gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Fiegl: "Sehr gut, alle ziehen an einem Strang und wir bewegen uns in allen Bereichen in die richtige Richtung!"

Ein Abgang aber gleich drei Neue

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Fiegl: "Im Winter haben wir uns von unserem Stürmer Jakub Privara getrennt. Neu zu uns gestoßen sind Orhan Beluli, Giannino Zaccaria und Marcus Kancz."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Fiegl: "Nein, wir sind von gröberen Verletzungen verschont geblieben."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Fiegl: "Eine Sache, die ich nicht beeinflussen kann, deshalb beschäftige ich mich nicht damit."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Fiegl: "Die Frage nach den Titelkandidaten beantwortet sich mit einem Blick auf die Tabelle. Wer vorn dabei ist, der zählt zu den Titelkandidaten. Es wird sich zeigen, wer es am Ende wird."