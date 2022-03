USV Furth trauert um Vereins-Gründer

Details Dienstag, 29. März 2022 14:18

Für den USV Furth gab es noch vor dem Frühjahrsauftakt in der 2. Klasse Wachau leider sehr traurige Nachrichten. Mit Dietmar Keusch ist einer der Vereinsgründer aus dem Jahr 1970 verstorben. Der Todesfall des beliebten Ex-Spielers und Funktionärs im 80. Lebensjahr war für den Winterkönig eine weit schlimmere Nachricht als die Absage der ersten Frühjahrsrunde in Getzersdorf. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2022 soll nun am Sonntag, 3. April um 16:30 Uhr, daheim gegen Krumau über die Bühne gehen.

Zuvor heißt es in Furth bei Göttweig aber Abschied nehmen. "Tief betroffen muss sich der USV Furth von einem der Gründer des Vereins verabschieden. Mit Dietmar Keusch verlieren wir einen wertvollen Menschen der dem Verein über viele Jahre als Spieler, Funktionär vor allem aber als Gönner und Freund zur Seite stand! Lieber Dietmar, wir werden dich nicht vergessen – Ruhe in Frieden!", teilte der USV Furth mit.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Verabschiedung findet am Freitag, 1. April um 14:30 Uhr in der Pfarrkirche Furth statt. Die Urnenbeisetzung folgt im engsten Familienkreis zu einem späteren Zeitpunkt.

Auch Ligaportal wünscht der Familie und den Freunden herzliches Beileid.