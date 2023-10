Krise des ESV Krems geht beim SV Rust weiter

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor 150 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen des SV Rust mit dem ESV Krems. Der SV Rust setzte sich standesgemäß gegen den ESV Krems mit 6:3 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Viktoria Rust kassierte der ESV Vorwärts Krems eine deutliche Niederlage.

Über zwanzig Minuten lang hielt auf beiden Seiten die null. Quentin Liebl brachte den ESV Krems mit einem Gewaltschuss in der 25. Minute ins Hintertreffen. Die Heimelf drückte weiter auf das Tempo. Lukas Gattinger versenkte den Ball in der 29. Minute im Netz der Gäste.

Tor, Toor, Tooor für SV Viktoria Rust zum 4:0 da ist der Hattrick für die Nummer 17 man nennt ihn auch liebevoll Kupfi. Es sei ihm gegönnt. Man munkelt das er bereits von Ralf Rangnick kontaktiert wurde…. Alexander Nastl, Ticker-Reporter

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Liebl schnürte einen Doppelpack (31./40.), sodass der SV Rust fortan mit 4:0 führte. In der 45+1. Minute erzielte Daniel-Nicolae Vegyinas nach einem Gestocher im Strafraum das 1:4 für den ESV Vorwärts Krems. Die Überlegenheit der Heimmannschaft spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Krems mit Ergebniskosmetik

Das 5:1 für den SV Viktoria Rust stellte Gattinger sicher. In der 47. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Cosmin-Cristian Alazaroaie verkürzte für den ESV Krems später in der 57. Minute auf 2:5. Durch ein Eigentor von Branislav Hamar verbesserte der SV Rust den Spielstand auf 6:2 für sich (58.).

Tor, Toor, Tooor für ESV Vorwärts Krems zum 6:3 Traumtor der Nummer 5! Alexander Nastl, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Muarem Hajrulahi zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des ESV Vorwärts Krems verantwortlich (84.). Schlussendlich verbuchte der SV Viktoria Rust gegen den ESV Krems einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach zehn absolvierten Spielen stockte der SV Rust sein Punktekonto bereits auf 19 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Saison des SV Viktoria Rust verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Nach der klaren Pleite gegen den SV Rust steht der ESV Vorwärts Krems mit dem Rücken zur Wand. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des ESV Krems ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Wachau/Donau fing sich bislang mehr Tore ein. Der ESV Vorwärts Krems musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ESV Krems insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Defensivleistung des ESV Vorwärts Krems lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Viktoria Rust offenbarte der ESV Krems eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist der ESV Vorwärts Krems weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Rust war am Ende kein Kraut gewachsen. Den SV Viktoria Rust scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SV Rust tritt am kommenden Samstag beim SC Hadersdorf an, der ESV Krems empfängt am selben Tag den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Viktoria Rust – ESV Vorwärts Krems, 6:3 (4:1)

84 Muarem Hajrulahi 6:3

58 Eigentor durch Branislav Hamar 6:2

57 Cosmin-Cristian Alazaroaie 5:2

47 Lukas Gattinger 5:1

46 Daniel-Nicolae Vegyinas 4:1

40 Quentin Liebl 4:0

31 Quentin Liebl 3:0

29 Lukas Gattinger 2:0

25 Quentin Liebl 1:0

