Der SV Zwentendorf überrollt den USC Fels

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:23

2. Klasse Wachau/Donau: Gegen den SV Zwentendorf holte sich der USC Fels eine 2:6-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Zwentendorf wusste zu überraschen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Fels hatte mit 5:1 gesiegt.

Vor 130 Zuschauern war Hulusi Akkus mit der Führung per Freistoß zur Stelle (2.). Danijel Matos trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Wenig später behauptete sich der SV Zwentendorf erneut gegen die Hintermannschaft des USC Fels. Neuer Spielstand: 2:1 (34.), Torschütze war Dominik Török. Fels ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Zwentendorf.

Török mit Dreierpack Mann des Tages

Durch ein Eigentor von Mathias Wick verbesserte Zwentendorf den Spielstand auf 3:1 für sich (48.). Mit dem 4:1 durch Manuel Brandsteidl schien die Partie bereits in der 58. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. In der 79. Minute brachte Lukas Macko das Netz für den USC Fels zum Zappeln. Der SV Zwentendorf gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (84.). Am Ende kam Zwentendorf gegen Fels zu einem verdienten Sieg.

Der SV Zwentendorf verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

51 Tore – mehr Treffer als der USC Fels erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wachau/Donau. Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Fels im Mittelfeld der Tabelle. Der USC Fels verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mit diesem Sieg zog der SV Zwentendorf an Fels vorbei auf Platz sechs. Der USC Fels fiel auf die achte Tabellenposition.

Am nächsten Samstag reist Zwentendorf zum SV St. Andrä-Wördern, zeitgleich empfängt Fels den SV Viktoria Rust.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Zwentendorf – USC Fels, 6:2 (4:1)

84 Dominik Toeroek 6:2

79 Lukas Macko 5:2

73 Dominik Toeroek 5:1

58 Manuel Brandsteidl 4:1

48 Eigentor durch Mathias Wick 3:1

34 Dominik Toeroek 2:1

29 Danijel Matos 1:1

2 Hulusi Akkus 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.