Er schießt SV Stetteldorf zum Sieg gegen Krems

Details Sonntag, 31. März 2024 04:33

2. Klasse Wachau/Donau: Mit einem knappen 2:1 vor 110 Zuschauern endete das Match zwischen dem SV Stetteldorf und dem ESV Vorwärts Krems an diesem 16. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Martin Surala brachte den ESV Krems per Strafstoß in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Kurz darauf traf Christoph Arnold die Querlatte (18.).

Latte Arnold R Reisinger SVS, Ticker-Reporter

Wieder fünf Minuten später vergaben die Gäste die nächste Großchance (23.). In der 37. Minute brachten die Gastgeber den Ball im Netz von Stetteldorf zum Ausgleich unter. Zwei Minuten später scheiterten die Gäste zum zweiten Mal an der Querlatte (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Krems verballert Elfmeter

Dass der SV Stetteldorf am Wagram in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Okan Er, der in der 78. Minute mit einem direkten Freistoß zur Stelle war. Auch in den Schlussminuten hatten beide Mannschaften noch Topchancen. Die größte Chance vergaben die Heimischen per Elfmeter (84.).

Elfer verschossen, Djordje hält! R Reisinger SVS, Ticker-Reporter

Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Stetteldorf den ESV Vorwärts Krems 2:1.

60 Tore kassierte der ESV Krems bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wachau/Donau. Die Ausbeute der Offensive ist beim ESV Vorwärts Krems verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der ESV Krems musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ESV Vorwärts Krems insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte des ESV Krems waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Stetteldorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Der Gast setzte sich mit diesem Sieg vom ESV Vorwärts Krems ab und nimmt nun mit 14 Punkten den elften Rang ein, während der ESV Krems weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Der ESV Vorwärts Krems stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Stetten vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Stetteldorf am Wagram den SC Hadersdorf.

2. Klasse Wachau/Donau: ESV Vorwärts Krems – SV Stetteldorf am Wagram, 1:2 (1:1)

78 Okan Er 1:2

37 Marius-Andrei Sava 1:1

12 Martin Surala 0:1

