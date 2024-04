Erfolgreiche Aufholjagd des SV Rust gegen St. Andrä-Wördern

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:29

2. Klasse Wachau/Donau: Im Spiel SV Viktoria Rust gegen den SV St. Andrä-Wördern trennten sich die Gegner vor 200 Besuchern mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV St. Andrä-Wördern Glücksgefühle beschert.

Schon mit der ersten Aktion gingen die Gäste in Führung. Christian Riess brachte den Gast in der zweiten Minute in Front.

Tor, Toor, Tooor für SV St. Andrä-Wördern zum 0:1, Christian Riess macht das Runde in das Eckige! Alexander Nastl, Ticker-Reporter

St. Andrä-Wördern baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Patric Lang beförderte den Ball in der 15. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SV St. Andrä-Wördern auf 2:0. In der 31. Minute erzielte Lukas Gattinger das 1:2 für den SV Viktoria Rust. Jakob Eichinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SV Rust ein (45+7.). Zur Pause war die Partie ausgeglichen.

Kein Sieger im Topspiel

Die Schlussphase musste St. Andrä-Wördern ohne Angelo Galli bestreiten, der in der 73. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Nach einer deutlichen Führung wähnte der SV St. Andrä-Wördern die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der SV Viktoria Rust stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Rust noch Luft nach oben.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV St. Andrä-Wördern noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit diesem Unentschieden verpasste das Heimteam die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der SV Viktoria Rust damit auch unverändert auf Rang vier. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein.

Der SV Rust tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, beim FC Würnitz an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt St. Andrä-Wördern den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Viktoria Rust – SV St. Andrä-Wördern, 2:2 (2:2)

45+7 Jakob Eichinger 2:2

31 Lukas Gattinger 1:2

15 Eigentor durch Patric Lang 0:2

2 Christian Riess 0:1

