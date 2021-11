Drei Punkte gegen Krems: Lichtenau beendet Sieglos-Serie

Details Samstag, 06. November 2021 03:17

2. Klasse Wachau: Am Freitag trafen der ESV Vorwärts Krems und der SV Lichtenau vor etwa 30 Fans aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 5:3 für sich. Hängende Köpfe bei den Platzherren des ESV Krems, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Für das erste Tor sorgte Ovidiu Costel Bordas. In der 19. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Frantisek Kalman erhöhte den Vorsprung des ESV Vorwärts Krems nach 31 Minuten auf 2:0. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Lichtenaus Peter Völker zum 1:2 (45.). Zur Pause war der ESV Krems im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Zach-Hattrick dreht das Spiel

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang David Zach mit den Treffern (53./64./74.) zum 4:2 für den SV Lichtenau. Für das 5:2 sorgte Lichtenaus Matthias Buchmüllner in Minute 77. Wenige Minuten später verkürzte der ESV Vorwärts Krems durch Daniel Rus auf 3:5 (80.). Zum Schluss feierte der SV Lichtenau einen dreifachen Punktgewinn gegen den ESV Krems.

Trotz der Niederlage belegt der ESV Vorwärts Krems weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der ESV Krems momentan auf dem Konto. Die Situation beim ESV Vorwärts Krems bleibt angespannt. Gegen Lichtenau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der SV Lichtenau holte auswärts bisher nur drei Zähler. Im letzten Match der Hinrunde tat Lichtenau etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz acht. In dieser Saison sammelte Lichtenau bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Lichtenau endlich wieder einmal drei Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der ESV Krems dann im nächsten Spiel den USV St. Leonhard/HW, während Lichtenau am gleichen Tag beim SV Paudorf antritt.

2. Klasse Wachau: ESV Vorwärts Krems – SV Lichtenau, 3:5 (2:1)

19 Ovidiu Costel Bordas 1:0

31 Frantisek Kalman 2:0

45 Peter Voelker 2:1

53 David Zach 2:2

64 David Zach 2:3

74 David Zach 2:4

77 Matthias Buchmuellner 2:5

80 Daniel Rus 3:5

