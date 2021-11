Später Siegestreffer rettet Spitz den Sieg beim SV Paudorf

Details Montag, 08. November 2021 03:05

2. Klasse Wachau: Der SV Paudorf und der SV Spitz/Donau lieferten sich vor etwa 80 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Paudorf eine Niederlage kassierte.

Die Heimmannschaft geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Peter Donabaum das schnelle 1:0 für den SV Spitz erzielte. Christoph Fertl erhöhte den Vorsprung von Spitz nach 17 Minuten auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ivan Cermak, als er das 3:0 für den Gast besorgte (19.). In der 36. Minute lenkte Andreas Donabaum den Ball zugunsten des SV Paudorf ins eigene Netz. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Bronislav Salek aufseiten des Tabellenletzten das 2:3 (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Siegestor in Minute 89

Erwin Denk machte in der 55. Minute das 4:3 des SV Spitz/Donau perfekt. Geschockt zeigte sich Paudorf nicht. Nur wenig später war Roman Danek mit dem Ausgleich vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle (57.). Denk stellte für den SV Spitz im Schlussakt den Führungstreffer sicher (89.). Nachdem der SV Paudorf zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Mit 57 Gegentreffern ist Paudorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. In dieser Saison sammelte Paudorf bisher einen Sieg und kassierte elf Niederlagen. Nach der Niederlage gegen Spitz bleibt der SV Paudorf weiterhin glücklos.

Der SV Spitz/Donau nimmt mit 28 Punkten den dritten Platz ein. Der SV Spitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Spitz. Die Saisonbilanz des SV Spitz/Donau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte der SV Spitz lediglich zwei Niederlagen ein. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Spitz die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für Paudorf auf der eigenen Anlage gegen den SV Lichtenau. Der SV Spitz/Donau tritt am gleichen Tag beim SV Droß an.

2. Klasse Wachau: SV Paudorf – SV Spitz/Donau, 4:5 (3:3)

10 Peter Donabaum 0:1

17 Christoph Fertl 0:2

19 Ivan Cermak 0:3

36 Eigentor durch Andreas Donabaum 1:3

40 Bronislav Salek 2:3

45 Faruq Khalili 3:3

55 Erwin Denk 3:4

57 Roman Danek 4:4

89 Erwin Denk 4:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!