Fels bleibt beim SC Getzersdorf nur der Ehrentreffer

Freitag, 19. Mai 2023

2. Klasse Wachau/Donau: Mit 1:4 verlor Fels am vergangenen Donnerstag vor 120 Besuchern deutlich gegen Getzersdorf. Der SC Getzersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Fels einen klaren Erfolg. Getzersdorf hatte das Hinspiel gegen Fels mit 3:1 gewonnen.

Die Hausherren starteten blitzartig. Der USC Fels geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Marcel Haslinger das schnelle 1:0 für den SC Getzersdorf erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Florian Brandl den Vorsprung von Getzersdorf auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mario Weissinger in der 27. Minute und brachte den Gastgebern somit eine 3:0-Führung. Fels rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Das 4:0 für den SC Getzersdorf stellte Brandl sicher. In der 81. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase gelang Jan Sipka noch der Ehrentreffer für den USC Fels (84.). Am Ende verbuchte Getzersdorf gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Getzersdorf weiterhin ganz vorne dabei

Der SC Getzersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 67 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Gastgebers. Mit dem Sieg knüpfte der SC Getzersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Getzersdorf 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Sieben Spiele ist es her, dass Getzersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Fels derzeit auf dem Konto. Die schmerzliche Phase des USC Fels dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Donnerstag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Getzersdorf auf den SV Neuaigen, Fels spielt tags zuvor gegen den FZSV Rußbach.

84 Jan Sipka 4:1

81 Florian Brandl 4:0

27 Mario Weissinger 3:0

13 Florian Brandl 2:0

7 Marcel Haslinger 1:0

