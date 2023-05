SC Sitzenberg/R. deklassiert Krems SC II

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:04

2. Klasse Wachau/Donau: Der SC Sitzenberg-Reidling kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 100 Besuchern einen 6:0-Erfolg davon. Damit wurden die Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der SC Sitzenberg/R. einen Erfolg geholt und einen 4:1-Sieg zustande gebracht.

Ein Doppelpack brachte Sitzenberg in eine komfortable Position: Lubos Halabrin war gleich zweimal zur Stelle (7./30.). Vor 100 Zuschauern markierte Milan Urban das 3:0 (32.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Halabrin bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (34.). Die Reserve von Krems SC ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Sitzenberg-Reidling. Urban schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 5:0 für den SC Sitzenberg/R. in die Höhe. Eigentlich war Krems SC II schon geschlagen, als Martin Wedlich das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (68.). Am Ende fuhr der SC Sitzenberg-Reidling einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Sitzenberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Krems SC II in Grund und Boden spielte.

Sitzenberg/R. weiter im Titelrennen

Der SC Sitzenberg/R. hat nach dem souveränen Erfolg über Krems SC II weiter die zweite Tabellenposition inne. 83 Tore – mehr Treffer als Sitzenberg erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wachau/Donau. Mit dem Sieg baute der SC Sitzenberg/R. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Sitzenberg-Reidling 15 Siege, vier Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Sitzenberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diese Niederlage fällt Krems SC II in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Nun mussten sich die Gäste schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Krems SC II überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft der SC Sitzenberg-Reidling auf den SK Tulbing, Krems SC II spielt tags darauf gegen den 1. FC Union Stein.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Sitzenberg-Reidling – Krems SC II, 6:0 (4:0)

68 Martin Wedlich 6:0

55 Milan Urban 5:0

34 Lubos Halabrin 4:0

32 Milan Urban 3:0

30 Lubos Halabrin 2:0

7 Lubos Halabrin 1:0

