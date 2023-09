Leiben schickt Stein mit Packung nach Hause

Details Montag, 18. September 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: An die 100 Zuschauer wollten dieses Spiel der 6. Runde mitverfolgen. Leiben fertigte den FC Union Stein am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SV Leiben wusste zu überraschen.

Die Gastgeber bejubelten in Halbzeit eins vor allem einen Mann. Rene Hollnsteiner brachte den FCU Stein per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 43. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Leiben ging es in die Halbzeitpause.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

In der 50. Minute bejubelte der 1. FC Union Stein das 1:2 durch Pascal Tröstl. Kristian Petrik (59.) und Daniel Heher (68.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SV Leiben. Petrik beseitigte mit seinen Toren (78./90.) die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. Letztlich feierte Leiben gegen den FC Union Stein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach diesem Erfolg steht der SV Leiben auf dem vierten Platz der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Die Offensive von Leiben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FCU Stein war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer des SV Leiben in dieser Spielzeit zu. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Leiben.

Der 1. FC Union Stein rangiert mit zehn Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Der FC Union Stein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Leiben stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SG Sallingberg/Ottenschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der FCU Stein den USV Kirchschlag/Waldv.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Leiben – 1. FC Union Stein, 6:1 (2:0)

90 Kristian Petrik 6:1

78 Kristian Petrik 5:1

68 Daniel Heher 4:1

59 Kristian Petrik 3:1

50 Pascal Troestl 2:1

43 Rene Hollnsteiner 2:0

12 Rene Hollnsteiner 1:0

