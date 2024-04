Weiten überflügelt FC Union Stein in der Tabelle

Spielberichte

Details Montag, 01. April 2024 02:58

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Ein Tor machte den Unterschied – der USPV Weiten siegte vor gut 180 Zuschauern mit 2:1 gegen den 1. FC Union Stein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Weiten erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung.

Weiten in den ersten Minuten extrem aktiv und schon mit guten offensiven Szenen. Julian Haberl, Ticker-Reporter

Daniel Esch scheiterte mit einem Kopfball an der Querlatte und unterstrich damit die starke Anfangsphase der Gäste. In MInute 22 knallte der Ball dann auch an die Querlatte der Gäste. Nach 36 Minuten rettete wieder das Aluminium für die Heimelf, als René Lukac daran scheiterte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte David Brenner das 1:1 für den FC Union Stein (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Furtlehner wird zum Matchwinner

Nach 60 Minuten landete der Ball erneut an der Torbegrenzung. Diesmal hatten wieder die Gastgeber Glück, da es beinahe ein Eigentor wurde. 67 Minuten waren gespielt als René Lukac eine Topchance vergab.

Riesen Chance!!!! Nach wahnsinns Ballannahme schießt Lukac übers Tor! Julian Haberl, Ticker-Reporter

Florian Furtlehner machte in der 80. Minute das 2:1 des USPV Weiten perfekt. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Weiten den FCU Stein 2:1.

Durch diese Niederlage fällt der 1. FC Union Stein in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der USPV Weiten im Tableau auf die vierte Position. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Union Stein beim SV Lichtenau an, während Weiten zwei Tage zuvor den USV Kirchschlag/Waldv. empfängt.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: 1. FC Union Stein – USPV Weiten, 1:2 (1:1)

80 Florian Furtlehner 1:2

41 David Brenner 1:1

3 Lukas Hoefinger 0:1

Details

