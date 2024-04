Spannung bis zur letzten Sekunde: Kirchschlag/Waldv. sichert sich knappen Sieg gegen USPV Weiten

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:35

Am Freitagabend erlebten die Zuschauer ein Fußballspiel, das Spannung bis zur letzten Minute versprach. In einem hart umkämpften Match setzte sich der Gast Kirchschlag/Waldv. mit einem knappen 3:2 gegen die Heimmannschaft USPV Weiten durch. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit gaben sich die Spieler von Weiten nicht geschlagen und kämpften bis zur letzten Sekunde, um das Spiel zu drehen. Doch Kirchschlag/Waldv. behielt die Oberhand und sicherte sich wichtige drei Punkte.

Früher Rückstand setzt Weiten unter Druck

Die Partie begann mit einem schnellen Tempo, als Kirchschlag/Waldv. bereits in der 10. Minute durch ein Tor von Franz Freistetter in Führung ging. Dieser frühe Rückstand setzte Weiten unter Druck und zwang sie, offensiver zu spielen. Kirchschlag/Waldv. nutzte diese Situation aus und verdoppelte in der 27. Minute durch einen Freistoß von Michal Repa den Vorsprung auf 2:0. Trotz einiger guter Chancen gelang es Weiten nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen, und so ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Weiten kämpft, doch Kirchschlag behält die Oberhand

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffnungsschimmer für Weiten, als Lukas Höfinger in der 50. Minute nach einer Vorlage von Dominik Hellerschmid per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor gab Weiten neuen Schwung, und sie drängten auf den Ausgleich. Doch Kirchschlag/Waldv. zeigte sich unbeeindruckt und erzielte in der 90. Minute durch Bernhard Fuehrer das entscheidende Tor zum 3:1. In einer dramatischen Schlussphase gelang Miroslav Kralovic in der letzten Spielminute noch der Treffer zum 2:3 aus einem Freistoß für Weiten, doch es reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Die Partie endete mit einem 2:3-Sieg für Kirchschlag/Waldv.

Die Begegnung zwischen USPV Weiten und Kirchschlag/Waldv. war geprägt von Kampfgeist und Entschlossenheit beider Teams. Trotz des knappen Ergebnisses zeigte Kirchschlag/Waldv. Effizienz vor dem Tor und konnte wichtige drei Punkte für die Tabelle sichern. Weiten hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu aufstellen, um in den kommenden Spielen wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Weiten : Kirchschlag/Waldv. - 2:3 (0:2)

92 Miroslav Kralovic 2:3

90 Bernhard Fuehrer 1:3

50 Lukas Hoefinger 1:2

27 Michal Repa 0:2

10 Franz Freistetter 0:1

