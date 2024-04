ASV Gutenbrunn gewinnt Torfestival gegen Sallingberg/Ottenschlag

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:19

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der ASV Gutenbrunn und SG Sallingberg/Ottenschlag lieferten sich vor fast 150 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Sallingberg/Ottenschlag ein 2:1-Sieger feststand.

Der ASV Gutenbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Martin Blanar traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Dann folgten zwei Elfmeter. In der 13. Minute erzielte Antonin Hynek vom Punkt das 1:1 für SG Sallingberg/Ottenschlag. Patrick Huber brachte Gutenbrunn nach 21 Minuten per Strafstoß die 2:1-Führung. Marek Sedlacek nutzte die Chance für Sallingberg/Ottenschlag und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Huber sichert den knappen Heimsieg

Jakob Ehn stellte die Weichen für den ASV Gutenbrunn auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 3:2 zur Stelle war. Für das dritte Tor von SG Sallingberg/Ottenschlag war Patrick Göstl verantwortlich, der in der 68. Minute das 3:3 besorgte. Mit dem 4:3 sicherte Huber dem ASV Gutenbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Am Schluss gewann Gutenbrunn gegen Sallingberg/Ottenschlag.

Beim ASV Gutenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 52 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50).

SG Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Der ASV Gutenbrunn ist jetzt mit 23 Zählern punktgleich mit Sallingberg/Ottenschlag, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 50:52 auf dem neunten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Gutenbrunn bei der TSU Martinsberg an, während SG Sallingberg/Ottenschlag einen Tag zuvor die Zweitvertretung von Krems SC empfängt.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SG Sallingberg/Ottenschlag, 4:3 (2:2)

86 Patrick Huber 4:3

68 Patrick Göstl 3:3

46 Jakob Ehn 3:2

37 Marek Sedlacek 2:2

21 Patrick Huber 2:1

13 Antonin Hynek 1:1

4 Martin Blanar 1:0

