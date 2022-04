ASV Gutenbrunn überrascht Arbesbach

Details Samstag, 16. April 2022 01:23

2. Klasse Waldviertel Süd: Rund 140 Besucher kamen in die Bären-Arena nach Arbesbach. Auf dem Papier hatte Arbesbach im Vorfeld der Partie gegen den ASV Gutenbrunn wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und der UFC Arbesbach musste eine überraschende 2:3-Pleite hinnehmen. Dem ASV Gutenbrunn gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Das Hinspiel hatten die Gäste zu Hause mit 5:2 gewonnen.

Arbesbach hatte in den Anfangsminuten die ersten Chancen vorgefunden. Doch Jakub Beranek war es, der vor 140 Zuschauern für Gutenbrunn den Führungstreffer besorgte (29.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Jakob Ehn versenkte die Kugel kurz nach Wiederbeginn zum 2:0 für den ASV Gutenbrunn (48.). Für das 3:0 des ASV Gutenbrunn sorgte Martin Blanar, der in Minute 66 zur Stelle war. Doch die Schlussminuten wurden nochmal zum Krimi. Valentin Keppel beförderte das Leder zum 1:3 des UFC Arbesbach über die Linie (88.). Für das zweite Tor der Gastgeber war Jaroslav Bosnyak verantwortlich, der in der 89. Minute das 2:3 besorgte. Arbesbach steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der UFC Arbesbach etwas hätte mitnehmen können.

Sieg ins Ziel gerettet

Der Patzer von Arbesbach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des UFC Arbesbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Arbesbach bisher zehn Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der UFC Arbesbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Gutenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ASV Gutenbrunn holte auswärts bisher nur drei Zähler. Im Tableau hatte der Sieg des ASV Gutenbrunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Gutenbrunn verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der ASV Gutenbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Arbesbach zum UFC Rastenfeld, zeitgleich empfängt der ASV Gutenbrunn den UFC Lokomotive Langschlag.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Arbesbach – ASV Gutenbrunn, 2:3 (0:1)

89 Jaroslav Bosnyak 2:3

88 Valentin Keppel 1:3

66 Martin Blanar 0:3

48 Jakob Ehn 0:2

29 Jakub Beranek 0:1