Nondorf mit Kantersieg, Ottenschlag/Sallingberg am Boden

Details Sonntag, 17. April 2022 01:31

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SCU Nondorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor rund 120 Zuschauern keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Damit wurde der Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Nondorf einen knappen 5:4-Sieger.

Lukas Bielesz trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Ein Tor mehr für den SCU Nondorf Koller machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Benjamin Steininger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SCU Nondorf (51./71.). Den Vorsprung von Nondorf ließ Bielesz in der 76. Minute auf 4:0 anwachsen. Durch ein Eigentor von Philipp Hammerl verbesserte der SCU Nondorf Koller den Spielstand auf 5:0 für sich (78.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Alexander Prinz für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende kam der SCU Nondorf gegen Ottenschlag/Sallingberg zu einem verdienten Sieg.

Nondorf lässt Spitzenduo nicht enteilen

Der Zu-null-Sieg lässt Nondorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Erfolgsgarant des SCU Nondorf Koller ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 53 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte Nondorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SCU Nondorf elf Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Die Sorgen der SG Ottenschlag/Sallingberg sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 55 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ottenschlag/Sallingberg alles andere als positiv.

Die SG Ottenschlag/Sallingberg steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SCU Nondorf Koller mit aktuell 35 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag reist der SCU Nondorf zum SV Eibenstein, zeitgleich empfängt Ottenschlag/Sallingberg die TSU Martinsberg.

2. Klasse Waldviertel Süd: SCU Nondorf Koller – SG Ottenschlag/Sallingberg, 6:0 (1:0)

93 Alexander Prinz 6:0

78 Eigentor durch Philipp Hammerl 5:0

76 Lukas Bielesz 4:0

71 Benjamin Steininger 3:0

51 Benjamin Steininger 2:0

11 Lukas Bielesz 1:0