Bittere Niederlage für den SV Waldhausen in Groß Dietmanns

Details Sonntag, 24. April 2022 01:17

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SV Waldhausen konnte Groß Dietmanns vor rund 70 Fans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gr Dietmanns wusste zu überraschen. Das Hinspiel war 4:1 zugunsten von Waldhausen ausgegangen.

Der SVU Groß Dietmanns erwischte einen Blitzstart ins Spiel und David Höbarth traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Florian Pollak verantwortlich (20.). Andreas Kolm ließ sich in der 24. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den SV Waldhausen (NÖ). Daniel Gutmann war es, der in der 34. Minute den Ball im Tor von Groß Dietmanns unterbrachte und zum 2:2 ausgleichen konnte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Pollak auf Seiten von Groß Dietmanns das 3:2 (40.). Patrick Budschedl erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 4:2 (45+2.) Mit der Führung für den SVU Groß Dietmanns ging es in die Halbzeitpause. Groß Dietmanns drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Petr Janda (48.) und Benjamin Pollak (74.) machten dem SV Waldhausen den Garaus. Letztlich feierte Groß Dietmanns gegen Waldhausen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

Groß Dietmanns überholt Waldhausen

Der SVU Groß Dietmanns verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Waldhausen (NÖ) ist Groß Dietmanns weiter im Aufwind.

Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Waldhausen momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierten die Gäste die dritte Pleite am Stück.

Groß Dietmanns ist jetzt mit 27 Zählern punktgleich mit Waldhausen, platziert sich jedoch aufgrund des direkten Duells auf dem fünften Rang vor Waldhausen.

Während der SVU Groß Dietmanns am kommenden Sonntag den SV Kirchberg/Walde empfängt, bekommt es der SV Waldhausen (NÖ) am selben Tag mit der SG Ottenschlag/Sallingberg zu tun.

2. Klasse Waldviertel Süd: SVU Groß Dietmanns – SV Waldhausen (NÖ), 6:2 (4:2)

74 Benjamin Pollak 6:2

48 Petr Janda 5:2

47 Patrick Budschedl 4:2

40 Florian Pollak 3:2

34 Daniel Gutmann 2:2

24 Andreas Kolm 2:1

20 Florian Pollak 2:0

2 David Hoebarth 1:0