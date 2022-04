Hoheneich hat gegen Bad Großpertholz die Nase vorn

Details Montag, 25. April 2022 00:59

2. Klasse Waldviertel Süd: Am Sonntag verbuchte Hoheneich vor etwa 80 Zuschauern einen 2:0-Erfolg gegen Bad Großpertholz. Auf dem Papier ging der SV Hoheneich als Favorit ins Spiel gegen den USC Bad Großpertholz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Bad Großpertholz beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Jiri Smetana brach für Hoheneich den Bann und markierte in der 70. Minute die 1:0-Führung. Kurz vor dem Ende war der Deckel dann drauf. Durch ein Eigentor von Mathias Schwarzinger verbesserte die Heimmannschaft den Spielstand auf 2:0 für sich (87.). Schließlich strich der SV Hoheneich die Optimalausbeute gegen den USC Bad Großpertholz ein.

Hoheneich klettert auf Platz neun

Hoheneich muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den SV Hoheneich eine kleine Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In dieser Saison sammelte der SV Hoheneich bisher sieben Siege und kassierte zehn Niederlagen. Die letzten Resultate von Hoheneich konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält Bad Großpertholz den zwölften Tabellenplatz bei. Nun mussten sich die Gäste schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase des USC Bad Großpertholz dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Am nächsten Sonntag reist der SV Hoheneich zum SCU Nondorf Koller, zeitgleich empfängt Bad Großpertholz den ASV Gutenbrunn.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Hoheneich – USC Bad Großpertholz, 2:0 (0:0)

87 Eigentor durch Mathias Schwarzinger 2:0

70 Jiri Smetana 1:0