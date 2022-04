SV Waldhausen deklassiert Ottenschlag/Sallingberg

Details Samstag, 30. April 2022 01:44

2. Klasse Waldviertel Süd: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Waldhausen und Ottenschlag/Sallingberg vor mehr als 110 Besuchern mit dem Endstand von 7:1. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Waldhausen enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel bei der SG Ottenschlag/Sallingberg hatte der SV Waldhausen (NÖ) schlussendlich mit 4:1 gewonnen.

Markus Weber stellte die Weichen für den SV Waldhausen auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Milos Kriegsmann trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Andreas Kolm baute den Vorsprung von Waldhausen in der 31. Minute weiter aus. Das Heimteam musste den Treffer von Jiri Mraz zum 1:3 hinnehmen (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Vaclav Tomecek die Führung des SV Waldhausen (NÖ) auf 4:1 aus. Die Überlegenheit des SV Waldhausen spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit den Treffern zum 7:1 (62./71./86.) sicherte Tomecek Waldhausen nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Waldhausen (NÖ) bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Lupenreiner Hattrick von Tomecek

Für den SV Waldhausen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt Waldhausen den besten Angriff der 2. Klasse Waldviertel Süd. Der SV Waldhausen (NÖ) verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Ottenschlag/Sallingberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist bei der SG Ottenschlag/Sallingberg verbesserungswürdig, was man an den erst 22 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Ottenschlag/Sallingberg musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Ottenschlag/Sallingberg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für Ottenschlag/Sallingberg sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag reist der SV Waldhausen zum SV Eibenstein, zeitgleich empfängt die SG Ottenschlag/Sallingberg den SVU Groß Dietmanns.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Waldhausen (NÖ) – SG Ottenschlag/Sallingberg, 7:1 (4:1)

86 Vaclav Tomecek 7:1

71 Vaclav Tomecek 6:1

62 Vaclav Tomecek 5:1

45 Vaclav Tomecek 4:1

37 Jiri Mraz 3:1

31 Andreas Kolm 3:0

25 Milos Kriegsmann 2:0

22 Markus Weber 1:0