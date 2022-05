Sieg in Kirchschlag: SCU Nondorf bleibt im Titelrennen

Details Samstag, 21. Mai 2022 00:51

2. Klasse Waldviertel Süd: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SCU Nondorf mit 2:1 gegen Kirchschlag/Waldv. für sich entschied. Der USV Kirchschlag/Waldv. erlitt vor etwa 100 Zuschauern gegen Nondorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des SCU Nondorf Koller geendet.

Bevor es in die Pause ging, hatte Kirchschlag/Waldv. noch das 1:0 parat (41.). Manuel Müller ließ sich als Torschütze feiern. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Michael Bruckner versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz des USV Kirchschlag/Waldv. Dass der SCU Nondorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Prinz, der in der 78. Minute zur Stelle war. Am Ende schlug Nondorf Kirchschlag/Waldv. auswärts.

Nondorf mischt weiter oben mit

Der USV Kirchschlag/Waldv. rangiert mit 26 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Kirchschlag/Waldv. verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Die letzten Auftritte des USV Kirchschlag/Waldv. waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der SCU Nondorf Koller ist nach dem Sieg gegen Kirchschlag/Waldv. neuer Zweiter der 2. Klasse Waldviertel Süd. Erfolgsgarant des SCU Nondorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 75 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zehn Spiele ist es her, dass Nondorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für den USV Kirchschlag/Waldv. ist die TSU Martinsberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der SCU Nondorf Koller misst sich zur selben Zeit mit dem UFC Arbesbach.

2. Klasse Waldviertel Süd: USV Kirchschlag/Waldv. – SCU Nondorf Koller, 1:2 (1:0)

78 Alexander Prinz 1:2

60 Michael Bruckner 1:1

41 Manuel Mueller 1:0