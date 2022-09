Albrechtsberg schießt gegen Martinsberg Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 04. September 2022 01:16

2. Klasse Südliches Waldviertel: Rund 80 Besucher kamen nach Martinsberg und wollten das Spiel der 4. Runde gegen den SV Albrechtsberg mitverfolgen. Der SV Albrechtsberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon.

Die Gäste waren klar überlegen. Lukas Krcmarik trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die TSU Martinsberg geriet deutlicher in Rückstand, als Albrechtsbergs Rafael Öttl auf 2:0 erhöhte (17.). Der SV Albrechtsberg baute die Führung aus, indem Michal Krcmarik zwei Treffer nachlegte (19./24.). Für das 1:4 von Martinsberg zeichnete Roman Pivonka verantwortlich (33.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Michal Krcmarik aufseiten von Albrechtsberg das 5:1 (43.). Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Krcmarik feiert Dreierpack

Jakub Kuznik gelang ein Doppelpack (60./78.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Albrechtsberg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die Abwehrprobleme der TSU Martinsberg bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Albrechtsberg macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang fünf.

Martinsberg tritt am kommenden Samstag beim USV Kirchschlag/Waldv. an, Albrechtsberg empfängt am selben Tag den SV Droß.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: TSU Martinsberg – SV Albrechtsberg, 1:7 (1:5)

78 Jakub Kuznik 1:7

60 Jakub Kuznik 1:6

43 Michal Krcmarik 1:5

33 Roman Pivonka 1:4

24 Michal Krcmarik 0:4

19 Michal Krcmarik 0:3

17 Rafael Oettl 0:2

14 Lukas Krcmarik 0:1