Torreiches Remis zwischen Albrechtsberg und Droß

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Das Spiel vom Samstag zwischen dem SV Albrechtsberg und dem SV Droß endete vor rund 120 Zuschauern mit einem 4:4-Remis. Albrechtsberg erwies sich gegen den SV Droß als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Vor 120 Zuschauern traf Jakub Kuznik schon früh zum 1:0 (15.) für Albrechtsberg. Michal Pavelek schockte den SV Albrechtsberg und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Droß (18./31.). Zur Pause wusste der SV Droß eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das zweite Tor von Albrechtsberg war Michal Krcmarik verantwortlich, der in der 59. Minute abstauben konnte und das 2:2 besorgte. Das 3:2 des SV Droß stellte Timo Mantler nach schöner Kombination sicher (69.). Der SV Albrechtsberg brachte das Netz in der 76. Minute für den Ausgleich zum Zappeln, als Rafael Öttl am zweiten Pfosten zum Abschluss kam. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Krcmarik, der in der 78. Minute zur Stelle war und nach einem weiten Ball per Kopf einnetzte. Für den SV Droß reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Pavelek den Ball nach einem Konterangriff in der Nachspielzeit zum 4:4 über die Linie schob (91.) Am Ende stand es zwischen Albrechtsberg und dem SV Droß pari.

Pavelek-Dreierpack inklusive Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der SV Albrechtsberg im Klassement auf Platz drei. Albrechtsberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und ein Unentschieden.

Der SV Droß führt das Feld der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau mit 13 Punkten an. Der Gast bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Droß vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Nach dem SV Droß stellt der SV Albrechtsberg mit 18 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Albrechtsberg tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 20:00 Uhr, beim SV Leiben an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt der SV Droß den USV Kirchschlag/Waldv.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Albrechtsberg – SV Droß, 4:4 (1:2)

91 Michal Pavelek 4:4

78 Lukas Krcmarik 4:3

76 Rafael Oettl 3:3

69 Timo Mantler 2:3

59 Michal Krcmarik 2:2

31 Michal Pavelek 1:2

18 Michal Pavelek 1:1

15 Jakub Kuznik 1:0