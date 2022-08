Erfolgreiche Aufholjagd von Weiten beim SV Lichtenau

Details Sonntag, 28. August 2022 04:32

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 3. Runde nach Lichtenau um sich das Spiel des SV Lichtenau gegen den USPV Weiten anzusehen. Der SV Lichtenau und der USPV Weiten lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete.

Manuel Rauscher brachte Lichtenau in der 16. Minute nach vorn. Jakob Trapel versenkte die Kugel zum 2:0 (19.). Jakob Mistelbauer schraubte das Ergebnis in der 21. Minute mit dem 3:0 für den SV Lichtenau in die Höhe und sorgte so für eine klare Führung der Hausherren. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miroslav Kralovic in der 28. Minute per Freistoß zum 3:1. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

3:0-Führung verspielt

Mit dem zweiten Treffer von Kralovic rückte Weiten wieder ein wenig an Lichtenau heran (57.). In der 60. Minute verhinderte die Hintermannschaft des SV Lichtenau den Gegentreffer von Alexander Weissengruber nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. In der 76. Minute traf Alexander Weissengruber sogar zum 4:3 für die Gäste. Das 5:3 für Weiten stellte wieder Kralovic sicher. In der 80. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Mit dem 4:5 gelang Trapel ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (84.). Lichtenau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem USPV Weiten nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Den Blick aufs Klassement wird man beim SV Lichtenau – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage sind die Gastgeber abgerutscht und stehen aktuell nur auf dem achten Rang.

Bei Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Die Gäste machen mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und stehen zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Lichtenau stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SV Jauerling vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USPV Weiten SG Sallingberg/Ottenschlag.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Lichtenau – USPV Weiten, 4:5 (3:1)

84 Jakob Trapel 4:5

80 Miroslav Kralovic 3:5

76 Alexander Weissengruber 3:4

60 Alexander Weissengruber 3:3

57 Miroslav Kralovic 3:2

28 Miroslav Kralovic 3:1

21 Jakob Mistelbauer 3:0

19 Jakob Trapel 2:0

16 Manuel Rauscher 1:0