Remis in letzter Minute: Gutenbrunns Torhüter trifft gegen Droß

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Rund 70 Zuschauer fanden sich in Gutenbrunn ein und wollten das Spiel gegen den SV Droß nicht verpassen. Zum Start in die neue Saison trennten sich der ASV Gutenbrunn und der SV Droß mit einem 2:2-Unentschieden.

Beide Mannschaften belauerten sich zunächst und warteten auf Fehler des Gegners. Zunächst wurde den Gästen ein Tor wegen vorangegangenem Foulspiel aberkannt. Den entscheidenden Fehler begingen die Hausherren in Minute 27. Nach einem Foul an Michal Pavelek, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Dominic Sinek trat an und erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0. Ein Tor mehr für den SV Droß machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Keeper Bauernfeind köpft den Ausgleich

Die Gastgeber kamen aber dann erfolgreicher aus den Kabinen. Das 1:1 des ASV Gutenbrunn stellte Jakob Ehn sicher (54.). Die Heimischen waren nun das etwas bessere Team, doch das Tor gelang wieder den Gästen. Jochen Weber brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Droß über die Linie (68.). Jetzt kippte das Spiel wieder in Richtung des SV Droß, der zahlreiche Torchancen zur Entscheidung vorfand. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Thomas Bauernfried zum 2:2 (94.) Gutenbrunn vor der Niederlage bewahrte. Der Torhüter des ASV Gutenbrunn ging bei einem Eckball mit in den Angriff und traf per Kopf zum viel umjubelten Ausgleich! Die Heimmannschaft ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit dem SV Droß.

Der ASV Gutenbrunn tritt am Dienstag beim SV Jauerling an. Der SV Droß hat nächste Woche die Zweitvertretung von Krems SC zu Gast.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SV Droß, 2:2 (0:1)

94 Thomas Bauernfried 2:2

68 Jochen Weber 1:2

54 Jakob Ehn 1:1

27 Dominic Sinek 0:1

