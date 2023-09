Bad Großpertholz gewinnt Torfestival gegen Rappottenstein

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rund 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 3. Runde nicht entgehen lassen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der USC Bad Großpertholz und der USC Jungwirth Rappottenstein lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete.

Die Gäste erwischten den besseren Start ins Spiel. In der zehnten Minute bejubelte der USC Rappottenstein das 1:0 durch Fabian Schartmüller. Miroslav Kucera nutzte die Chance für Bad Großpertholz und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Tore im Zehn-Minuten-Takt

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Lukas Röhrbacher für den USC Bad Großpertholz die 2:1-Führung.

Elfmeter für Rappottenstein. Tormann foult Nr. 6 nach einem Freistoß. kili151, Ticker-Reporter

Karel Holzepl nutzte die Chance vom Elfmeterpunkt und schoss den Ball zum 2:2 für Rappottenstein ein (62.). Die Gäste jubelten dann über die Führung, nachdem Tobias Grünstäudl die Kugel in der 73. Minute zum 3:2 versenkte. Für den USC Jungwirth Rappottenstein nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. David Artner und Michal Masat drehten den Spielstand (80./89.) und sicherten Bad Großpertholz einen Last-Minute-Sieg. Am Schluss gewann der USC Bad Großpertholz gegen den USC Rappottenstein.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Bad Großpertholz freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz fünf.

Durch diese Niederlage fällt Rappottenstein in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der USC Bad Großpertholz auf den UFC Arbesbach, der USC Jungwirth Rappottenstein spielt tags zuvor gegen den SG Karlstein/Thaya.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – USC Jungwirth Rappottenstein, 4:3 (1:1)

89 Michal Masat 4:3

80 David Artner 3:3

73 Tobias Gruenstaeudl 2:3

62 Karel Holzepl 2:2

55 Lukas Roehrbacher 2:1

24 Miroslav Kucera 1:1

10 Fabian Schartmueller 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.