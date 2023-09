Kolm sichert Arbesbach den Auswärtserfolg bei Karlstein/Thaya

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Etwa 80 Zuschauer wollten sich das Spiel der 5. Runde nicht entgehen lassen. Mit 0:4 verlor Karlstein/Thaya am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den UFC Arbesbach. Arbesbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die ersten Chancen hatten die Gäste, doch nach 29 Minuten gelang den Heimsichen beinahe der Führungstreffer. Das 1:0 war das Verdienst von Christoph Kolm, der aus der Distanz treffen konnte. Er war vor 80 Zuschauern in der 35. Minute zur Stelle. Ehe es in die Kabinen ging, markierte David Ruzicka das 2:0 für den UFC Arbesbach (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Kolm-Dreierpack zum Sieg

Kolm gelang ein Doppelpack (61./89.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Schlussendlich reklamierte Arbesbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SG Karlstein/Thaya in die Schranken.

Kolm Christoph zerstört Karlstein! Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Die Abwehrprobleme von Karlstein/Thaya bleiben akut, sodass der Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der SG Karlstein/Thaya musste schon 16 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der SG Karlstein/Thaya bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Karlstein/Thaya dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Trotz der drei Zähler machte der UFC Arbesbach im Klassement keinen Boden gut. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Arbesbach. Der UFC Arbesbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Vor heimischer Kulisse bleibt der SG Karlstein/Thaya weiter sieglos.

Nächster Prüfstein für Karlstein/Thaya ist auf gegnerischer Anlage der USC Bad Großpertholz (Samstag, 19:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Arbesbach mit dem SV Windigsteig.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SG Karlstein/Thaya – UFC Arbesbach, 0:4 (0:2)

89 Christoph Kolm 0:4

61 Christoph Kolm 0:3

44 David Ruzicka 0:2

35 Christoph Kolm 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.